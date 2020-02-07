"Батькивщина" должна компенсировать стоимость сломанного Тимошенко микрофона в десятикратном размере, - Арахамия

Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал журналистам в кулуарах Рады в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что "Батькивщина" должна просто компенсировать эти потери... А с точки зрения моральной я считаю, что они должны заплатить в десятикратном размере", - сказал Арахамия.

При этом он заявил, что не намерен обращаться по данной ситуации в регламентный комитет. "Я не буду подавать в регламентный комитет на Тимошенко", - сказал Арахамия.

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Как сообщалось, в четверг во время блокирования президиума Верховной Рады при рассмотрении законопроекта о рынке земли лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко сломала микрофон, поранив себе палец.