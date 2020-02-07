Началась встреча Зеленского и премьера Италии Конте, - ОП. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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Торжественная церемония встречи состоялась у дворца Киджи, который является официальной резиденцией Премьер-министра Италии.

Прозвучали государственные гимны Украины и Итальянской Республики. Президент Украины и Председатель Совета министров Италии провели смотр строя почетного караула.

Также состоялось представление членов официальных делегаций Украины и Итальянской Республики.

Как сообщалось ранее, программой визита также предусмотрена аудиенция главы государства у Папы Римского Франциска, которая должна состояться 8 февраля. Состоится также встреча президента Украины с государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролином при участии секретаря по межгосударственным отношениям Святого престола Пола Ричарда Галлахера.

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