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07.02.20 17:31

За прошлый год в Польшу не пустили почти 60 тысяч украинцев

Отказы украинцам составляют более половины всех отказов на польской границе. Чаще всего их причинами является отсутствие документов, удостоверяющих личность, денег или невозможность подтвердить цель визита в Польшу.

польша,пограничник

Об этом сообщили в пресс-службе Пограничной службы Польши, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Всего в Польшу в прошлом году не впустили более 96 тыс. иностранцев.

Подавляющее большинство отказов касалась граждан Украины - 58,5 тыс. Самой распространенной причиной отказа во въезде в Польшу были отсутствие действительной визы или документа, подтверждающего личность, документов, подтверждающих цель въезда в Польшу, минимально необходимой суммы для совершения путешествия.

В 2019 году польские пограничники задержали на так называемой зеленой границе, вне пунктов пропуска, 178 иностранцев, пытавшихся попасть в Польшу. Большинство из них (148 человек) задержаны на польско-украинской границе.

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Также польские пограничники сообщили, что за прошлый год обнаружили на границе 1,2 тыс. случаев использования поддельных виз, паспортов или других документов, которые позволяют легально находиться в Польше. В 826 случаях эти нарушения допускали граждане Украины.

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