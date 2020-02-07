Харьковский вуз не пускает студентов из Китая на пары из-за коронавируса

В Национальном харьковском аэрокосмическом университете им. Жуковского (ХАИ) приняли меры против коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщили в вузе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В частности:

- факультету по подготовке иностранных граждан в короткий срок поручено реализовать дистанционные формы обучения для студентов из КНР;

- для обеспечения учебного процесса таким студентам будут переданы учебные материалы, а также организована дистанционная форма обучения. Лабораторные и аудиторные занятия, которые требуют использования специального оборудования для этих студентов, откладываются;

- временно откладывается выезд украинских студентов в Китай по программам академической мобильности.

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Отметим, за две недели в Харьковскую областную инфекционную больницу госпитализировали девятерых граждан Китая. Первый пациент с подозрением на коронавирус поступил 25 января. Им оказался турист из КНР.

Затем в больницу в разное время поступило еще восемь человек - студенты ХАИ и Харьковской государственной академии культуры. Выяснилось, что только один из заболевших ранее бывал в Ухани (эпицентр распространения 2019-nCoV). Более того, никто из пациентов не подходил по критериям выявления коронавируса. Врачи установили, что все граждане Китая подхватили различные типы ОРВИ.

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Впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.