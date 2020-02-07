"Идиотов - жалко, им надо помогать", - Аваков ответил Сытнику

Аваков прокомментировал слова Сытника в Twitter, информирует Цензор.НЕТ. Приводим его ответ полностью.
"Начальник НАБУ, коррупционер из реестра - ищет повод оправдать свое неоплаченное пьянство, обвиняя кого угодно, кроме себя.
За свою жизнь я привык прощать дураков. Так легче не погружаться в их грязь. Даже могу дать советы:
- Возбудить пару тройку фейковых дел самому
- Написать в дбр, что министр заставлял его пить дорогой алкоголь и не платить за него.
- Написать в американское посольство, что это не он заявлял о поддержке Хилари против Трампа. А его заставили.😏
- Написать в спортлото...
Тогда все поймут - идиот. А идиотов - жалко, им надо помогать", — написал Аваков.
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Рание директор НАБУ Артем Сытник заявил, что намерен обжаловать в ЕСПЧ штраф за отдых, благодаря которому он оказался в реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.
"Это административное дело - продолжение истории с рюкзаками. Некоторые министры жаждут мести и соответственно делают все, чтобы каким-то образом повлиять на мое пребывание в должности", — сказал Сытник.
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Напомним, Сарненский районный суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен. Защита Сытника подала апелляцию.
13 декабря 2019 года суд признал директора НАБУ Артема Сытника виновным по делу о его отдыхе за чужой счет в охотничьем хозяйстве на Ривненщине.