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07.02.20 18:49

С начала суток враг 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал наши позиции из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

С начала суток враг 4 раза нарушил перемирие, потерь нет, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Один обстрел в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил по защитникам Новомихайловки, применив автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

Три вражеских обстрела было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно:
дважды вблизи населенного пункта Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм противник выпустил 5 снарядов, из миномета калибра 120 мм - 7 мин и 23 мин с 82-мм миномета, а также вел огонь из автоматических станковых гранатометов;

рядом с Крымским - с противотанкового ракетного комплекса - 2 выстрела.

Сегодня, 7 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ на Донбассе, потерь нет, - Минобороны

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