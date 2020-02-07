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07.02.20 19:24

Кабмин назначил Павлову врио главы Госагентства по управлению Зоной отчуждения ЧАЭС

Кабинет министров назначили временно исполняющую обязанности главы Госагентства по управлению Чернобыльской зоной отчуждения.

Кабмин назначил Павлову врио главы Госагентства по управлению Зоной отчуждения ЧАЭС

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Кабмина.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, исполнение обязанностей Председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения на начальника отдела международного сотрудничества и связей с общественностью указанного Агентства Павлову Екатерину Сергеевну", - говорится в документе.

Напомним, в 2015 году сообщалось, что Госагентство по управлению Чернобыльской зоной отчуждения будет ликвидировано, поскольку неурегулированность его хоздеятельности служит источником коррупции.

Тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк говорил, что вместо Госагентства будет создан Государственный концерн по работе с ядерными материалами.

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