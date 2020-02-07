Цензор.НЕТ

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07.02.20 20:02

Квартира была указана в декларациях за 2017 и 2018 годы. Сейчас оформила право собственности, - Новосад о покупке жилья за миллион

Министр образования и науки Анна Новосад прокомментировала появивишуюся в СМИ информацию о том, что стала собственником квартиры за 944 тыс. грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Министр отметила: "Друзья, уже вижу, что пошли новости о моей якобы только что купленной квартире.

К сожалению, никакой сенсации - эта квартира в моей декларации еще с 2017 года. Наконец оформили имущественные права. Декларирую, как этого требует закон.

Эту информацию вы можете найти в разделах "Ценные бумаги" (в декларации за 2017) и "Объекты незавершенного строительства" (в декларации за 2018).

В процессе строительства появился целый дополнительный квадратный метр. Ура, теперь их 46!"

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, на официальном сайте НАПК появилась информация о том, что Новосад стала собственником квартиы за 944 тысячи гривен. 

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