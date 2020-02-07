По приказу Авакова в Мукачево усилены меры безопасности - МВД

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков разделяет обеспокоенность местных властей криминогенной ситуацией в регионе и отдал приказ усилить меры безопасности. В частности, в городе к оперативно-профилактической отработке привлечены оперативники, а также спецназовцы полиции и Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Напоминаем, в Мукачево утром 7 февраля произошла перестрелка, в результате которой 24-летний и 40-летний местные жители получили огнестрельные ранения.. Оба госпитализированы. Один из пострадавших находится в реанимации.

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Предварительная правовая квалификация события - ч. 2 ст. 15, п.1 ч.2 ст.115 УК Украины (покушение на умышленное убийство двух лиц) и ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием)".

Мукачевский горсовет обратился к Президенту Зеленскому относительно криминогенной ситуации в городе.

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