Китай может поделиться с Украиной обновленной методикой борьбы с коронавирусом, - дипломат

Об этом заявил в пятницу на брифинге в Киеве временный поверенный в делах посольства КНР в Украине Ляньвень У, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У Китая есть определенный опыт по борьбе с эпидемиями. Национальная комиссия по здравоохранению и комитет по вопросам здоровья ежедневно проводят пресс конференции, чтобы своевременно сообщать миру о развитии эпидемической ситуации. Возможно, нам пока не совсем понятно, как бороться с этой эпидемией, но мы проводим научные исследования, как и что следует делать", - заявил представитель посольства.

Ляньвень У подчеркнул, что на основе накопленного клинического опыта в борьбе с эпидемией нового типа коронавируса постоянно обновляется методика его лечения и диагностики. "В настоящее время уже обновлены методики. Методика подробно представляет патогенные свойства и клинические особенности, способы дифференциальной диагностики, программы и стандарты выздоровления. В то же время она определяет меры профилактики. Если украинской стороне нужны эти данные или информация, мы готовы оказать такую ​​помощь", - заверил временный поверенный.

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Он также отметил, что несмотря на то, что пока нет эффективных вакцин и препаратов для лечения новой коронавирусной пневмонии, на практике китайские медики обнаружили, что некоторые методы лечения, используемые в борьбе с вирусом SARS в 2003 году, являются очень эффективными. Процент выздоровления пациентов постоянно увеличивается, а процент смертности снижается, подчеркнул Ляньвень У. По его информации, большинство из тех, кто умер от нового типа коронавируса 2019-nCoV, были людьми пожилого возраста с определенными другими хроническими заболеваниями.

Говоря о предотвращении распространения коронавируса, дипломат напомнил, что китайским студентам, обучающимся в Украине, которые были на новогодних каникулах в Китае, рекомендовали отложить возвращение в учебный процесс.

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"Согласно предварительной статистике, в настоящее время в университетах Украины в целом в различных областях учится около 2800 китайских студентов, а в Киеве около 800. После появления коронавируса посольство Китая в Украине заняло очень ответственную позицию и на основании распоряжения Министерства образования и науки Украины сообщило студентам, которые были в Китае, отложить их возвращение в Украину", - отметил Ляньвень У.