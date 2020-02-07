Россия и Беларусь готовят общий список невыездных лиц

Министерства внутренних дел Беларуси и России к 1 марта этого года намерены завершить формирование общего списка невыездных граждан. Об этом сообщил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусское государственное информагентство БЕЛТА.

Сегодня в Витебске состоялось заседание межведомственной рабочей группы. Стороны рассмотрели вопросы миграционной проблематики. Заместитель начальника главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко отметил, что проект концепции миграционной политики Союзного государства России и Беларуси находится в высокой степени готовности.

"Это, наверное, будет новым этапом в нашем интеграционном взаимодействии в миграционной сфере. Надеюсь, документ будет утвержден в ближайшее время президентами", - подчеркнул Демиденко.

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"Соглашение позволит иностранным гражданам, с которыми у двух стран совпадают общий режим пребывания, пересекать внутреннюю границу Союзного государства. По крайней мере, иностранцы смогут воспользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом", - сообщает БЕЛТА.