Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
07.02.20 21:07

Гончарук назвал 8 стартапов, которые получат госфинансирование на 9 млн грн

Восемь украинских стартапов, которые стали победителями питчинг-сессий, уже через неделю получат в общей сложности почти 9 млн грн от государства.

гончарук

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  телеграм премьера, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук по результатам заседания наблюдательного совета Украинского Фонда стартапов.

"Победители делятся на две категории. Seed гранты предоставляются разработчикам уже созданных продуктов, требующих расширения и поддержки, и составляют 1 млн 250 тыс грн ($50 тыс.). Другая категория - pre-seed гранты, предоставляемые разработчикам идей, которые еще на стадии создания собственного продукта. Они получат по 625 тыс грн ($25 тыс.)", - пояснил глава правительства.

Seed гранты получат:

Pre-seed гранты получат:

Гончарук добавил, что Фонд непрерывно принимает заявки. По его словам, для правительства важным является развитие креативных индустрий. "Инвестиции в идеи - это наша стратегия", - подчеркнул глава правительства.

По данным премьера, сейчас есть уже три новые стартапы, которые попадут на следующий питчинг идей. Он состоится уже в начале марта.

Украинский фонд стартапов - это государственный фонд, созданный по инициативе Кабинета министров. Его цель - предоставление финансирования технологических компаний на начальных стадиях развития.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На финансирование украинских стартапов предусмотрено 440 млн грн, - Гончарук

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100