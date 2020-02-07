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07.02.20 21:19

Площадь, на которой находится посольство РФ в Чехии, хотят переименовать в честь Немцова

Сейчас российское посольство расположено на площади Под Каштанами. Но уже в конце февраля площадь могут переименовать в честь убитого в центре Москвы в 2015 году российского оппозиционера Бориса Немцова.

посольство,рф

Переименовать площадь предложил мэр Праги Зденек Гржиб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Aktualne.

"Я полагаю, что мы проголосуем по этому вопросу 24 февраля, потому что я хотел бы устроить церемонию переименования в годовщину убийства Бориса Немцова, в идеале при участии дочери Бориса Немцова", - сказал Гржиб.

Идею переименовать площадь поддержала местная топографическая комиссия. В комиссии посчитали, что препятствий к переименованию нет: на площади нет жилых домов, а значит, никому из горожан не придется менять адрес. А название "Под Каштанами" сохранится за соседней улицей.

Ранее петиция о переименовании площади собрала 4,5 тыс. подписей.

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