Площадь, на которой находится посольство РФ в Чехии, хотят переименовать в честь Немцова

Переименовать площадь предложил мэр Праги Зденек Гржиб, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Aktualne.

"Я полагаю, что мы проголосуем по этому вопросу 24 февраля, потому что я хотел бы устроить церемонию переименования в годовщину убийства Бориса Немцова, в идеале при участии дочери Бориса Немцова", - сказал Гржиб.

Идею переименовать площадь поддержала местная топографическая комиссия. В комиссии посчитали, что препятствий к переименованию нет: на площади нет жилых домов, а значит, никому из горожан не придется менять адрес. А название "Под Каштанами" сохранится за соседней улицей.

Ранее петиция о переименовании площади собрала 4,5 тыс. подписей.

Читайте также: Россия провалила расследование убийства Немцова, - ПАСЕ