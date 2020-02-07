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07.02.20 22:05

Помпео и Боррель обсудили сотрудничество в вопросе помощи Украине

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с верховным представителем ЕС по международным делам и политике безопасности Жосепом Борреллем ряд важных тем глобальной безопасности, в том числе украинский вопрос, а также дестабилизирующие действия РФ. Встреча состоялась в пятницу в Вашингтоне.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ.

"Госсекретарь Помпео и верховный представитель боррелий обсудили перспективы мира на Ближнем Востоке, торговые отношения между США и Евросоюзом, а также привлечения к ответственности Ирана и России за их дестабилизирующие действия", - отметили в Госдепе.

Кроме того, сообщается, что стороны обсудили "сотрудничество США и ЕС относительно Украины", а также поддержку демократии в Венесуэле. Кроме того, темой переговоров стала поддержка перемирие и возвращение к политическому процессу как в Ливии, так и в Сирии.

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