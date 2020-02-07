Украинец рассказал, что происходит на помещенном на карантин круизном лайнере

Об этом журналистам ТСН рассказал работающий на судне украинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Все пассажирские зоны закрыты. Все сидят в каютах. Только члены экипажа работают. Сегодня 40 человек сняли с лайнера и забрали в больницу. По официальным данным, у нас 61 человек с положительным тестом. Паники нет. Все ходят в масках и перчатках", - рассказал мужчина.

Среди 40 человек, которых отправили в больницу - мужчина, отправившийся с любимой в медовый месяц. Его возлюбленная здорова, а значит, им пришлось расстаться.

Сейчас на лайнере продолжают проверки. На борту почти четыре тысячи человек, а тест на коронавирус прошла только десятая часть. В том числе и наши моряки, они здоровы.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, количество зараженных коронавирусом на заблокированном у берегов Японии лайнере возросло до 61.

Всего, по данным Минздрава страны, на судне находятся около 3,7 тыс. человек — граждане более чем 50 стран. Среди них 25 украинцев. Судно вышло из Йокогамы 20 января и вернулся 3 февраля. Среди пассажиров был гражданин Китая, у которого обнаружен новый коронавирус. Он сошел 25 января в Гонконге. По решению властей Японии, круизный лайнер бросил якорь рядом с Йокогамой для проведения медицинского осмотра всех находящихся на борту. На судне объявлено двухнедельный карантин.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения — количество погибших от коронавируса 2019 nCoV на территории материкового Китая увеличилось до 636 человек, а количество случаев заболевания этой пневмонией пересекло уровень в 31 тыс. человек.

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