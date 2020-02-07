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07.02.20 23:25

Имеющаяся нормативная база позволяет проводить выборы на всей территории Украины, включая оккупированный Донбасс, - Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что имеющейся нормативно-правовой базы достаточно для проведения выборов на временно оккупированных территориях Украины в соответствии с Минскими договоренностями.

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Об этом политик заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Выборы на Донбассе должны пройти по украинскому закону. Фактически закон о выборах принят, и он позволяет проводить выборы и на временно оккупированных территориях. Я не считаю, что нужен отдельный закон", - отметил Разумков.

Он добавил, что в Минских договоренностях не прописано, какой именно закон должен быть, а указано лишь то, что выборы должны состояться в соответствии с украинским законодательством.

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"На сегодня нормативная база, которая может обеспечить проведение выборов, принята", - пояснил Разумков. При этом он подчеркнул, что таким образом путь для проведения выборов на всей территории нашего государства открыт.

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