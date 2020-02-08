Документы на получение статуса беженца в Польше за год подали 430 украинцев

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом рассказал пресс-секретарь Управления по вопросам иностранцев Польши Якуб Дудзяк.

"В прошлом году, как примерно и в 2018-м, документы на получение статуса беженца в Польше подали 4,1 тыс. человек, из которых 2,7 тыс. сделали это впервые. Всего 272 человека соответствовали условиям о предоставлении им статуса международной защиты",- сообщил Дудзяк.

По его словам, в прошлом году отказано в предоставлении статуса беженца 1,7 тыс. лицам, а в отношении 2 тысяч рассмотрение дел прекращено в связи с их выездом за пределы Польши.

Чаще всего с запросом обращались граждане России – свыше 2,6 тыс. лиц, а также Украины – 430, Турции – 120, Таджикистана – 110 и Грузии – 90.

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Условиям предоставления статуса международной защиты в прошлом году соответствовали 272 человека: граждане РФ – 81, Турции – 49, Таджикистана – 29, Украины – 21, а также Ирана – 19. Кроме того, еще 213 человек получили статус национальной защиты по гуманитарным соображениям.

Среди тех, кому отказано в предоставлении статуса беженца, больше всего тех же россиян - 960 человек, а также украинцев (360) и таджиков (60).

Как известно, международный статус защиты предоставляется лицу в том случае, когда на родине ему грозит преследование, которое может привести к потере здоровья или к смерти.

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