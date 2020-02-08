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08.02.20 09:29

Схему присвоения 7 миллионов, предназначенных для помощи детям, раскрыли на Одесчине

В Одесской области преступную группировку подозревают в присвоении 7 миллионов бюджетных средств, предназначенных для помощи 190 детям.

деньги

Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует Офис Генпрокурора.

"По версии следствия, участники организованной группы на протяжении двух лет присваивали бюджетные средства путем оформления различных видов социальных выплат и пособий на несуществующих детей, якобы рожденных вне учреждений здравоохранения", - отмечается в сообщении.

Следствие считает, что вероятный организатор преступной схемы привлекла руководителя одного из отделов Управления социальной защиты населения Беляевской РГА Одесской области и заместителя управляющего территориальным отделением банковского учреждения.

Процессуальное руководство в уголовном производстве по ч. 5 ст. 191 УК (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой) осуществляет прокуратура Одесской области.

Досудебное расследование продолжается.

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