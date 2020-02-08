Украинцев из китайской Ухани после эвакуации попытаются изолировать, - Скалецкая

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "УП" сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Это сейчас самый важный для нас вопрос, потому что опасность для окружающих существует. Мы хотим организовать процедуру так, чтобы при эвакуации, люди уже были готовы к карантину. Возможно, они подпишут добровольное согласие", — рассказала Скалецкая.

В то же время она уточнила, что не может принуждать людей: "Даже в США в принудительном режиме людей изолировали только на 72 часа. Для принудительной изоляции на 14 дней в стране должен быть объявлен карантин".

По словам министра точное количество людей, которых планируют эвакуировать, не известно.

"Сначала у нас были данные о 57 людях. Потом — о 45. Цифры меняются. К тому же, мы еще готовимся, ищем место для изоляции людей, продумываем логистику. По опыту США, людей эвакуировали в закрытую военную часть", — добавила она.

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