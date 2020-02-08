Поезд насмерть сбил девушку на станции "Протасов Яр" в Киеве

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации столичной полиции.

"В дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о том, что на станции "Протасов Яр" поезд сбил девушку. (…) Прибыв по указанному адресу, правоохранители опросили свидетелей и очевидцев происшествия. Предварительно выяснилось, что девушка переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, и не обратила внимание на поезд, который приближался к станции", - сказано в сообщении.

Так, свидетели отметили, что машинист подавал звуковые сигналы, однако потерпевшая не отреагировала, поскольку была в наушниках. От полученных травм 17-летняя жительница Киевской области скончалась на месте.

По данному факту следователями Соломенского управления полиции начато уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

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