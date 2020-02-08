Зеленский прибыл в Ватикан: "Сегодня будем говорить о мире"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Начался официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан. В рамках визита предусмотрена аудиенция главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, Президент Украины проведет встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря межгосударственных отношений Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

"Сегодня в Ватикане будем говорить о мире. Мире, которому неоднократно была посвящена молитва Папы Римского Франциска", - отметил в Twitter Зеленский.

Сьогодні у Ватикані 🇻🇦 говоритимемо про мир. Мир, якому неодноразово була присвячена молитва Папи Римського Франциска @Pontifex — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020

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