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08.02.20 12:11

Зеленский прибыл в Ватикан: "Сегодня будем говорить о мире"

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 8 февраля, начал официальный визит в Ватикан, где запланирована аудиенция с Папой Франциском.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Начался официальный визит Президента Украины Владимира Зеленского в Ватикан. В рамках визита предусмотрена аудиенция главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском", - говорится в сообщении.

Также, как отмечается, Президент Украины проведет встречу с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролином с участием секретаря межгосударственных отношений Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

"Сегодня в Ватикане будем говорить о мире. Мире, которому неоднократно была посвящена молитва Папы Римского Франциска", - отметил в Twitter Зеленский.

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