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08.02.20 14:22

Выявлена схема фальсификации ремонтных работ самолетов украинской авиакомпании в аэропортах "Киев" и "Одесса", - СБУ

Служба безопасности Украины выявила схему некачественного выполнения ремонтных работ организацией по техническому обслуживанию в Международных аэропортах "Одесса" и "Киев" пассажирских самолетов одной из украинских авиакомпаний, который мог привести к человеческим жертвам.

сбу

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В рамках досудебного расследования оперативники спецслужбы задокументировали нарушения требований действующего законодательства работниками авиакомпании и организации по ТО. В частности, ими было сфальсифицирована документация по проведению ремонтных работ самолетов. Дальнейшее использование фактически неисправных самолетов для пассажирских перевозок могло привести к возникновению нештатных ситуаций, в том числе катастроф с человеческими жертвами.

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По материалам СБУ должностное лицо авиапредприятия, ответственное за техническое обслуживание самолетов, решением суда признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. Компании-эксплуатанту отменены соответствующие разрешения на выполнение авиационных пассажирских перевозок, а воздушным судам - ​​сертификаты летной годности.

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