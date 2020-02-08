Максимальный размер участка для покупки - 300 га, - адвокат Леонтьев о рынке земли в Польше

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу юриста в Фейсбук.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют 60%, еще почти 30% - леса, исключительно принадлежат государству.

30% земли принадлежит государству и местным территориальным общинам. Их покупать нельзя, только арендовать.

Если владелец земли сельскохозяйственного назначения хочет продать землю, приоритетное право ее приобретения принадлежит государству.

Максимальный размер земельного участка, который может приобрести гражданин - 300 га. При этом гражданин должен проживать в той гмине не менее 5 лет и обязуется 5 лет заниматься на ней сельскохозяйственным производством. В течение 5 лет он ее продать не может.

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Иностранец может приобрести землю только с разрешения МВД. Разрешение не требуется гражданам ЕС постоянно проживающих на той территории не менее 5 лет с соответствующими статусами.

Итог:

- земельный участок государственного земельного фонда ни поляку, ни иностранцу купить невозможно

- земельный участок сельскохозяйственного назначения лицу, не связаному с жизнью гмины менее 10 лет купить невозможно (5 до приобретения и 5 лет - после)

- государство блокирует свободное обращение земли.

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"Это - Европа, успешная страна ЕС, наш извечный цивилизованный сосед", - подчеркивает Леонтьев.