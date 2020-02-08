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08.02.20 15:47

Зеленский попросил Ватикан помочь "в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе". ФОТО

Во время официального визита в Ватикан Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Государственным секретарем, кардиналом Пьетро Паролином.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский попросил Ватикан помочь в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе 01

"Украина готова развивать более тесное взаимодействие со Святым Престолом. Нас объединяют общие ценности и общее видение будущего", - заявил Зеленский. Президент сообщил, что пригласил Его Святейшество Папу Франциска в Украину.

Зеленский также обратился к Ватикану с просьбой помочь нашему государству освободить своих граждан и в мирном урегулировании и завершении войны на Донбассе.

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"Он отметил, что межцерковный диалог в Украине может служить примером для других стран, и отметил важную роль Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в деятельности государства", - говорится в сообщении.

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