Чиновница Херсонского горсовета Вербицкая путем махинаций внесла в список на приватизацию 87 коммунальных объектов, вместо 12. В него попали и библиотеки, - секретарь горсовета Урсуленко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявляет секретарь Херсонского городского совета Елена Урсуленко.

С соответствующим заявлением она обратилась в правоохранительные органы (полицию и прокуратуру). В нем она сообщает о преступлении, к которому, по ее словам, причастна начальник Управления коммунальной собственности Херсонского городского совета Алиса Вербицкая.

В частности Урсуленко заявляет, что Вербицкая подделала официальноый документ - решение Херсонского городского совета от 20.12.2019 № 2256 "Об утверждении перечня объектов малой приватизации, которые находятся в коммунальной собственности Херсонской городской территориальной общины и подлежат приватизации", а также сообщила депутатам Херсонского горсовета ложную информацию.

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Как поясняется в заявлении, Вербицкой как субъектом представления, на предварительное рассмотрение депутатов горсовета в постоянных комиссиях совета сначала был вынесен проект решения сперечнем из 12 объектов недвижимости коммунальной собственности территориальной общины для их платного отчуждения путем приватизации.

Этот проект был рассмотрен депутатами горсовета на постоянных депутатских комиссиях и заседании рабочей группы, по результатам чего был рекомендован к вынесению на пленарное заседание сессии горсовета.

Однако, 20.12.2019 года, в сессионном зале, непосредственно перед началом пленарного заседания ХХХІІІ сессии городского совета, депутатам был предоставлен проект решения с приложением на 87 объектов коммунальной собственности.

Урсуленко подчеркивает, что этот проект решения предварительно не рассматривался депутатами в комиссиях и не был доведено до сведения общественности в порядке Закона Украины "О доступе к публичной информации". Однако на сессии горсовета, по ее словам, об этом Вербицкая не сообщила, чем ввела депутатов в заблуждение.

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Более подробно о сложившейся ситуации Урсуленко рассказывает у себя на странице в Facebook. Так 10 января она сообщила, что несмотря на ее "аргументированные действующим законодательством возражения, решение городского совета от 20.12.2019 №2256 "Об утверждении перечня объектов малой приватизации, которые находятся в коммунальной собственности Херсонской городской территориальной общины и подлежат приватизации" все же были подписаны мэром".

А 4 февраля Урсуленко сообщила, что прошел первый допрос по ее заявлению.

"Верю в справедливость и уверена, что за нарушение законодательства в реализации и предоставлении в аренду имущества территориальной общины должны быть привлечены к ответственности", - написала она.

Кроме этого, в одном из своих постов Урсуленко отметила, что после принятого депутатами горсовета решение # 2256 (с перечнем 87 объектов) к ней обратились граждане, работники библиотечной системы города, так как увидели, что в перечне объектов на приватизацию есть и адреса библиотек.

Таким образом, секретарь Херсонского городского совета Елена Урсуленко просит полицию и прокуратуру изучить изложенные в ее заявлении обстоятельства на предмет наличия преступления, а также на предмет обжалования указанного решения в судебном порядке и с целью защиты интересов территориальной общины обратиться с ходатайством о приостановлении действия решения от 20.12.2019 №2256 "Об утверждении перечня объектов малой приватизации, которые находятся в коммунальной собственности херсонской городской территориальной общины и подлежат приватизации"

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