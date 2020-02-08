За два дня мобильное приложение "Дія" загрузили 795 тыс. пользователей, - глава Минцифры Федоров

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Почти 800 тысяч украинцев загрузили "Дію" за 2 суток, успешно авторизованных - 667 тысяч. Готовимся к первому миллиону", - написал Федоров.

Министр отметил, что в настоящее время "Дія" является первой в рейтинге украинского App Store в категориях Utilites и Топ-бесплатных, а также является первой в рейтинге топ-бесплатных в Play Market.

"Вчера приложение продержалось на 6 позиции в украинском поиске App Store, в американском - на первой! Статистика загрузок: 667 401 авторизованных пользователей (те, кто авторизовались через банки), 795 038 уникальных пользователей (те, кто загрузили Дію без прохождения авторизации)", - написал чиновник.

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По его словам, среди уникальных пользователей - 486 305 пользователей Android, 310 914 пользователей iOS, 359 567 подтянутых удостоверений с фото, 295 788 подтянутых техпаспортов.

Федоров добавил, что на сегодняшний день реестр работает стабильно, как и авторизация через банки. Электронный кабинет водителя перенесен на новые серверы, и МВД успешно работает над совершенствованием его работы.

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Напоминаем, "Дія" - это мобильное приложение, которое позволит хранить необходимые документы в электронном виде и упростит пользование государственными услугами онлайн.