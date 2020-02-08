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08.02.20 17:33

В Боснии трое граждан Украины украли из банкоматов российского Сбербанка 37 млн грн

В Боснии трое граждан Украины за 53 часа ограбили 23 банкомата российского Сбербанка, похитив 2,7 млн конвертируемых марок (более 37 млн грн).

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду" .

Подозреваемым удалось "обчистить" по меньшей мере 23 банкомата Сбербанка в 16 населенных пунктах Боснии.

Хотя они опустошили некоторые банкоматы в течение рабочего дня, в пятницу, российский Сбербанк ничего не заметил и только в понедельник, на следующий день после того, как полиция арестовала двух из трех украинцев, они послали сообщение в банковское агентство, что с их банкоматов исчезли 2,7 миллиона конвертовних марок.

Официально Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии через пограничный переход в Зворнике утром 31 января.

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Два дня спустя, 2 февраля Бойко и Зайцев были арестованы после того, как полиция Бихача случайно на них наткнулась. Титаренко удалось скрыться, и полицейские органы БиГ имеют информацию, что он въехал в Венгрию днем позже. Правоохранители нашли около 100 тысяч марок у Зайцева и Бойко, а остальные 2,6 миллиона марок, которые, по данным Сбербанка, пропали без вести, до сих пор не найдены. Арестованные украинцы не сотрудничают с полицией и не раскрывают подробностей и причин своих действий.

Ограбленые банкоматы принадлежат фирме Payten. Ее оборудованием пользуются и другие банки в Боснии, но злоумышленники грабили только Сбербанк.

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