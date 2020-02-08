Враг применил оружие калибра 122 мм и 120 мм у Орехово, потерь нет, - пресс-центр ОС

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, противник обстрелял позиции ОС вблизи населенного пункта Орехово из запрещенных минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм (12 снарядов) и из минометов калибра 120 мм (16 мин).

Уточняется, что 8 февраля в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Напомним, 7 февраля российско-оккупационные войска 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.

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