Из 1339 прокуроров, которые начали аттестацию, успешно завершили ее только 629, - Чумак

Как сказал в интервью Радіо Свобода заместитель генерального прокурора, руководитель Специализированной прокуратуры в военной сфере и оборонно-промышленном комплексе Виктор Чумак, из 1339 прокуроров, которые начали аттестацию, успешно завершили ее только 629, передает Цензор.НЕТ.
"Представьте себе - аттестация! Никто никогда в стране такого не делал. Никто никогда за 28 лет в стране такого не делал. Причем никто же не говорит, что это аттестация была необъективной. Да, будут иски в суд, будут, наверное, разные судебные решения. Я не спорю", - сказал Чумак.
По его словам, одним из элементов аттестации были анонимные компьютерные тесты. "Никто не сказал, что они были незаконны. Никто не сказал, что они виновны. Никто не сказал, что кто-то мог как-то подсмотреть или что-то там сделать так, что кто-то кого-то подтянул", - подчеркнул он.
Другой элемент, собеседования, проводили шесть кадровых комиссий, в которые входили заместители генпрокурора, рассказал Чумак. Кроме того, сказал он, в комиссию входили также "представители общественности, плюс представители, делегированные международными организациями".
Заместитель генпрокурора уточнил о последних, это были лица, делегированные странами-донорами, которые помогают в реформе прокуратуры, а именно странами Европы, а также США.
Отметим, что в конце прошлого года и Виктор Чумак, и Руслан Рябошапка озвучивали другие цифры - что из 1339 прокуроров аттестацию завершили успешно 610.