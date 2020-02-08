Загороднюк назвал основные группы расходов оборонного бюджета

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Он подчеркнул, что такой подход полностью соответствует стандартам, принятым в государствах-членах НАТО.

По словам руководителя оборонного ведомства, расходы на проведение операции Объединенных сил в Донецкой и Луганской областях осуществляются в пределах вышеупомянутых направлений.

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Загороднюк отметил, что расходы на проведение ООС финансируются также в рамках бюджетов других силовых ведомств, которые вовлечены в проведение операции.