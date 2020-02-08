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08.02.20 21:04

Добровольцы собирают средства для командира 8-го батальона УДА Андрея Гергерта, у которого диагностирован рак

Бойцы 8-го батальона Украинской добровольческой армии просят помочь их командиру, отцу четверых детей Андрею Гергету (Червень), у которого диагностирован рак желудка.

На facebook-странице батальона обнародованы номера карт, на которые можно перевести средства, передает Цензор.НЕТ.

"4627055110009379 (гривневая) - Гергерт Андрей Валерьевич.

5168745014647801 (гривневая) - карточка жены Андрея - Надежды Слюзар.

Валютная карта (доллары) 4731219121649028 HERHERT OLEKSANDR

Валютная карта (евро) 5168742725541191 HERHERT OLEKSANDR", - гласит сообщение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцы смогут за госсредства лечить за границей некоторые виды рака, - Минздрав

Добровольцы собирают средства для командира 8-го батальона УДА Андрея Гергерта, у которого диагностирован рак 01

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