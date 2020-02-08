Добровольцы собирают средства для командира 8-го батальона УДА Андрея Гергета, у которого диагностирован рак

На facebook-странице батальона обнародованы номера карт, на которые можно перевести средства, передает Цензор.НЕТ.
"4627055110009379 (гривневая) - Гергерт Андрей Валерьевич.
5168745014647801 (гривневая) - карточка жены Андрея - Надежды Слюзар.
Валютная карта (доллары) 4731219121649028 HERHERT OLEKSANDR
Валютная карта (евро) 5168742725541191 HERHERT OLEKSANDR", - гласит сообщение.
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