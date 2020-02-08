МИД Украины раскритиковал новую процедуру наказания в отношении стран-нарушителей принципов Совета Европы

Об этом говорится в публикации на сайте МИД, передает Цензор.НЕТ.

"В Украине разочарованы принятым Комитетом министров Совета Европы решением о введении так называемой комплементарной (дополнительной. - Ред.) процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации, которая сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения", - говорится в комментарии.

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В МИД напомнили, что делегация Украины голосовала против этого решения, и отметили: "Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде инициирования таких шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации".

В министерстве убеждены, что введение таких процедур "только углубляет мировоззренческий кризис в рамках Совета Европы, который начался с отступления организации от собственных уставных целей, когда развязанные Россией войны, как на собственной территории, так и против соседей, были оставлены без эффективного ответа".

В Киеве подчеркнули, что сегодня "нет никаких сомнений, что российская вооруженная агрессия должна рассматриваться как серьезное нарушение фундаментальных принципов и ценностей" Совета Европы.

Кроме того, в комментарии отмечается, что со времени безусловного возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы в июне 2019 года российская сторона "своими действиями уже неоднократно доказала, что не намерена менять свое противоправное поведение".

"Недальновидные действия Совета Европы будут только усиливать чувство безнаказанности, дополнительно поощрять Россию, как и других потенциальных нарушителей, к еще более агрессивным действиям на международной арене, пренебрежению к верховенству права и игнорированию правами и фундаментальными свободами человека", - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

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В МИД ожидают, что уже в ближайшее время станет ясно, способен ли этот механизм "привлечь к ответственности тех, кто агрессией и оккупацией дерзко нарушает международное право и совершает массовые нарушения прав человека".

"В рамках международных организаций Украина решительно и последовательно будет выступать против введения процедур, которые прямо или косвенно разрушают механизмы наложения ограничительных мер, включая санкции, против стран, которые сознательно и систематически нарушают принципы и нормы международного права", - подытожили в МИД.

Напомним, Комитет министров Совета Европе 5 февраля одобрил "новую дополнительную" процедуру между комитетом и Парламентской ассамблеей (ПАСЕ) по наказанию государств, совершивших серьезное нарушение своих уставных обязательств.