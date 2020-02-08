Одиозные руководители лесных хозяйств на Закарпатье и Харьковщине уволены, - Гончарук

Об этом говорится в сообщении telegram-канала премьер-министра Украины Алексея Гончарука, передает Цензор.НЕТ.

"Уволен руководитель Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Валерий Мурга - многочисленные жалобы на него подтвердились, поэтому его уволили в первую очередь среди областных руководителей. Так же впечатляющими оказались результаты проверки ГП "Гутянское лесное хозяйство" в Харьковской области, которое возглавлял Виктор Сыса, который также уже уволен", - гласит публикация.

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Напомним, 17 июля 2019 года в ходе поездки в Харьковскую область президент Украины Владимир Зеленский осмотрел участки незаконной вырубки леса и разработки песчаного карьера под Харьковом. Зеленскому рассказали, что незаконные вырубки леса в области контролирует директор Гутянского лесхоза Виктор Сыса. Тогда президент позвонил Сысе и пригласил его на встречу.

30 октября в НАБУ сообщали, что на передаче взятки в размере $100 тыс. старшему следователю НАБУ в Харьковской области задержали директора государственного предприятия. Взятку следователю предложили за закрытие дела, которое связано с незаконным отчуждением неучтенного имущества и продажей лесоматериалов по сниженным ценам подконтрольным директору предприятиям, информировали в ведомстве.

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Ему инкриминируют ч.3 ст.369 Уголовного кодекса - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. В случае доказательства вины директору грозит штраф от 8500 до 12750 гривен ($342-514) или ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет или лишением свободы на тот же срок.

Вместе с тем, директор НАБУ Артем Сытник рассказал, что Сыса принес детективу НАБУ 110 тыс. долл. США, на вопрос почему 110 тыс., а не оговоренные ранее 100 тыс. долл. США директор лесхоза ответил: "Да, я перепутал пакеты".

В ноябре суд арестовал Виктора Сысу с залогом в 5 млн гривен, но позже он вышел под залог.