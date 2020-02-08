"Надеюсь на быстрый обмен, в противном случае - погибну", - пленный в ОРДО Куриса

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу "Медійна ініціатива за права людини".

Сообщается, что мужчину похитили 5 сентября 2019 года возле собственного дома в Донецке. К нему подошли неизвестные, предложили проехать с ними. Когда Сергей отказался, на глазах у жены и полуторагодовалого ребенка несколько человек его силой заковали в наручники, на голову надели мешок и бросили на пол микроавтобуса. Машину Сергея Куриса Lanos также забрали, как впоследствии выяснилось, для выкупа в 3000 долларов.

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"На четвертый день после похищения Сергея со следами жестоких побоев привезли домой представители так называемого управления по борьбе с организованной преступностью "ДНР" для участия в обыске, во время которого нашли у него одежду в стиле милитари и книгу "Саур-Могила" Андрея Пальваля и Максима Музыки, очевидно, в качестве доказательств "преступной террористической деятельности", - говорится в сообщении.

Длительное время родным не удавалось найти никакой информации о местонахождении Сергея Куриса. Как выяснилось впоследствии, после отказа подписывать любые обвинения в свою сторону, дончанин попал в "секретную тюрьму УБОП ДНР", где в течение четырех суток подвергался жестокой пытке. Позже по требованию адвоката на его теле зафиксировали следы издевательств - ожоги от электрического тока на ногах, гнойные раны на запястьях от подвешивания на дыбе, ожоги от окурков, которые тушили о его спину.

"Надеюсь на быстрый обмен, в противном случае - погибну", - это слова из письма Сергея Куриса, которое ему удалось передать через одного из освобожденных 29 декабря украинских пленных.

Сейчас Куриса находится в СИЗО Донецка на посту №10, известном как место с самым строгим режимом содержания. "В письме подруге Сергей отмечает, что он отказался сотрудничать с властями и спецслужбами "ДНР". Родные и друзья тем временем обивают пороги властных кабинетов и международных миссий, чтобы спасти Сергея как можно скорее, поскольку убеждены, что его принципиальность может его погубить", - сообщают в публикации.

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29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

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