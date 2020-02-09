РФ обвиняет Израиль в "прикрытии" гражданским самолетом при атаке на Сирию, однако данные радаров это не подтверждают. СКРИНШОТ

Об этом в пятницу, 7 февраля, сказал "Вестям" источник в системе безопасности Израиля, передает Цензор.НЕТ.

Издание сообщает, что 6 февраля сирийские, а за ними и российские СМИ сообщили о серии ударов по Сирии, обвинив в этом ВВС ЦАХАЛа. В этой связи утверждалось, что в результате атаки были убиты 23 человека, в том числе трое гражданских лиц из Ирана.

По данным независимых источников, 15 погибших входили в проиранские организации, базирующиеся на территории Сирии, остальные восемь - военнослужащие армии Асада, в том числе в чине офицера.

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Те же источники заявили, что удар наносился по исследовательскому центру, расположенному вблизи аэропорта, и по другим объектам, контролируемым Ираном.

Сирийские СМИ сообщили, что ПВО удалось перехватить несколько ракет, однако несколько поразили цели.

Позже представитель сирийской армии сообщил агентству SANA, что атака осуществлялась двумя волнами с воздушного пространства над Голанскими высотами и Южного Ливана.

За несколько часов до этой атаки в аэропорту Дамаска был обнаружен иранский грузовой самолет Saha Airlines Boeing 747, принадлежащий КСИР. В этой связи сообщалось, что он доставил груз оружия.

В заявлении минобороны РФ, с которым в ночь на 7 февраля выступил официальный представитель ведомства, генерал Игорь Конашенков (тот самый, который ранее обвинял Израиль в том, что его самолеты прикрывались российским Ил-20), вновь утверждается, что инцидент был спровоцирован израильскими ВВС.

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По версии российской стороны, четыре истребителя F-16 ВВС Израиля ("без захода в воздушное пространство Сирии") нанесли "внезапные удары восемью ракетами" по пригородам Дамаска", что и создало угрозу гражданскому самолету.

Непосредственная угроза состояла в том, что сирийские ПВО принялись отбивать приписываемую Израилю атаку, тогда как в этот момент "в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320". Иными словами, создалась ситуация, при которой сирийские ПВО могли сбить свой же яамолет.

В Минобороны РФ дали понять, что Израиль обязан был представлять воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска, но, как полагают в ведомстве, это обстоятельство проигнорировал.

Официально Израиль на заявление минобороны РФ не отреагировал.

Однако в настоящее время известно, что самолет Airbus A320 сирийской частной авиакомпании Cham Wings Airlines, следовавший рейсом 6Q514 из международного аэропорта Эн-Наджаф (NJF) в Ираке, находился в зоне действия сирийских ПВО, которые, как утверждают в минобороны РФ, отражали израильскую атаку.

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Как следует из данных сервиса Flightradar24, позволяющего отслеживать положение воздушных судов в реальном времени, сирийский лайнер следовал в порт назначения (Дамаск) с большим опозданием, так что заподозрить израильские ВВС в том, что они специально выбрали А320 для прикрытия, сложно. К тому же удар, что признают и в Минобороны РФ, наносился из-за пределов воздушного пространства Сирии.

Знать о том, что сирийский самолет появится именно в это время в районе аэропорта, было сложно, так как он шел вне расписания. Из данных FlightrRadar24, что в аэропорту Дамаска ожидали посадки другого самолета A320, но уже авиакомпании SyrianAir и из Тегерана. И именно на этот рейс указывали в своих первоначальных (и позже отредактированных) сообщениях российские СМИ (например, RT, которая обнародовала сообщение под заголовком: "Использовали для прикрытия: при авиаударе Израиля по Сирии чуть не пострадал пассажирский самолет"), хотя он благополучно совершил посадку в аэропорту назначения.

Что касается рейса Cham Wings Airlines, то, по данным сервиса, А320 со 172 пассажирами на борту начал заходить на посадку около 1:00 в ночь на 6 февраля. Через 13 минут после этого, совершив все необходимые маневры и опустившись до высоты около 2000 метров, самолет вышел на взлетно-посадочную полосу и приготовился к приземлению. Но вместо того чтобы сесть, резко начал набирать высоту, поднялся до 8200 метров и после серии маневров начал уходить в сторону Латакии, где совершил посадку на аэродроме Хмеймим (база, используемая российскими ВКС).

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Израильское издание Ynet в этой связи напоминает, то 26 декабря 2018 года то же самый рейс 6Q514 той же самой сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines заходил на посадку в аэропорту Дамаска, но также в итоге приземлился в Хмейим, проведя сходные маневры. Через два дня после этого российская сторона заявила, что изменение маршрута произошло по вине израильских ВВС, которые подвергли угрозе два гражданских самолета в небе над сирийской столицей. Тогда инцидент был охарактеризован как "провокация".