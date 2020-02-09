Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.02.20 01:12

РФ обвиняет Израиль в "прикрытии" гражданским самолетом при атаке на Сирию, однако данные радаров это не подтверждают. СКРИНШОТ

Утверждение Минобороны РФ о том, что ВВС Израиля при атаке по Сирии 7 февраля, "прикрывались" гражданским самолетом, требует проверки и доказательной базы.

Об этом в пятницу, 7 февраля, сказал "Вестям" источник в системе безопасности Израиля, передает Цензор.НЕТ.

Издание сообщает, что 6 февраля сирийские, а за ними и российские СМИ сообщили о серии ударов по Сирии, обвинив в этом ВВС ЦАХАЛа. В этой связи утверждалось, что в результате атаки были убиты 23 человека, в том числе трое гражданских лиц из Ирана.

По данным независимых источников, 15 погибших входили в проиранские организации, базирующиеся на территории Сирии, остальные восемь - военнослужащие армии Асада, в том числе в чине офицера.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Четверо офицеров спецназа ФСБ РФ ликвидированы в Сирии. ФОТО

Те же источники заявили, что удар наносился по исследовательскому центру, расположенному вблизи аэропорта, и по другим объектам, контролируемым Ираном.

Сирийские СМИ сообщили, что ПВО удалось перехватить несколько ракет, однако несколько поразили цели.

Позже представитель сирийской армии сообщил агентству SANA, что атака осуществлялась двумя волнами с воздушного пространства над Голанскими высотами и Южного Ливана.

За несколько часов до этой атаки в аэропорту Дамаска был обнаружен иранский грузовой самолет Saha Airlines Boeing 747, принадлежащий КСИР. В этой связи сообщалось, что он доставил груз оружия.

В заявлении минобороны РФ, с которым в ночь на 7 февраля выступил официальный представитель ведомства, генерал Игорь Конашенков (тот самый, который ранее обвинял Израиль в том, что его самолеты прикрывались российским Ил-20), вновь утверждается, что инцидент был спровоцирован израильскими ВВС.

Также смотрите: Авиация России разбомбила больницу и пекарню в Идлибе: 10 человек погибли, 37 - ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По версии российской стороны, четыре истребителя F-16 ВВС Израиля ("без захода в воздушное пространство Сирии") нанесли "внезапные удары восемью ракетами" по пригородам Дамаска", что и создало угрозу гражданскому самолету.

Непосредственная угроза состояла в том, что сирийские ПВО принялись отбивать приписываемую Израилю атаку, тогда как в этот момент "в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus-320". Иными словами, создалась ситуация, при которой сирийские ПВО могли сбить свой же яамолет.

В Минобороны РФ дали понять, что Израиль обязан был представлять воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаска, но, как полагают в ведомстве, это обстоятельство проигнорировал.

Официально Израиль на заявление минобороны РФ не отреагировал.

Однако в настоящее время известно, что самолет Airbus A320 сирийской частной авиакомпании Cham Wings Airlines, следовавший рейсом 6Q514 из международного аэропорта Эн-Наджаф (NJF) в Ираке, находился в зоне действия сирийских ПВО, которые, как утверждают в минобороны РФ, отражали израильскую атаку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган обвинил РФ в несоблюдении договоренностей по Сирии: Теряем терпение

Как следует из данных сервиса Flightradar24, позволяющего отслеживать положение воздушных судов в реальном времени, сирийский лайнер следовал в порт назначения (Дамаск) с большим опозданием, так что заподозрить израильские ВВС в том, что они специально выбрали А320 для прикрытия, сложно. К тому же удар, что признают и в Минобороны РФ, наносился из-за пределов воздушного пространства Сирии.

РФ обвиняет Израиль в прикрытии гражданским самолетом при атаке на Сирию, однако данные радаров это не подтверждают 01

Знать о том, что сирийский самолет появится именно в это время в районе аэропорта, было сложно, так как он шел вне расписания. Из данных FlightrRadar24, что в аэропорту Дамаска ожидали посадки другого самолета A320, но уже авиакомпании SyrianAir и из Тегерана. И именно на этот рейс указывали в своих первоначальных (и позже отредактированных) сообщениях российские СМИ (например, RT, которая обнародовала сообщение под заголовком: "Использовали для прикрытия: при авиаударе Израиля по Сирии чуть не пострадал пассажирский самолет"), хотя он благополучно совершил посадку в аэропорту назначения.

РФ обвиняет Израиль в прикрытии гражданским самолетом при атаке на Сирию, однако данные радаров это не подтверждают 02

Что касается рейса Cham Wings Airlines, то, по данным сервиса, А320 со 172 пассажирами на борту начал заходить на посадку около 1:00 в ночь на 6 февраля. Через 13 минут после этого, совершив все необходимые маневры и опустившись до высоты около 2000 метров, самолет вышел на взлетно-посадочную полосу и приготовился к приземлению. Но вместо того чтобы сесть, резко начал набирать высоту, поднялся до 8200 метров и после серии маневров начал уходить в сторону Латакии, где совершил посадку на аэродроме Хмеймим (база, используемая российскими ВКС).

Также читайте: В Госдепе США рассказали, как задержали российского генерала в Сирии: "Все было решено по военным каналам"

Израильское издание Ynet в этой связи напоминает, то 26 декабря 2018 года то же самый рейс 6Q514 той же самой сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines заходил на посадку в аэропорту Дамаска, но также в итоге приземлился в Хмейим, проведя сходные маневры. Через два дня после этого российская сторона заявила, что изменение маршрута произошло по вине израильских ВВС, которые подвергли угрозе два гражданских самолета в небе над сирийской столицей. Тогда инцидент был охарактеризован как "провокация".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100