До конца мая будет проходить аттестация прокуроров областных прокуратур, - Чумак

Как сказал заместитель генерального прокурора Виктор Чумак в интервью Радіо Свобода, "нам в принципе карт-бланш дан на два года, но мы справимся раньше", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по крайней мере двухлетний период специального режима деятельности органов прокуратуры в процессе их реформирования предусмотрен законом.

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В частности, рассказал Чумак, после аттестации прокуроров бывшей Генеральной прокуратуры, в настоящее время реформированной в Офис генпрокурора, сейчас идет заполнение появившихся вакансий. А с 1 марта и, вероятно, до конца мая состоится аттестация прокуроров областных прокуратур.

"Аттестация будет проходить по областным прокуратурам. Мы распределили этих людей, которые проходят службу в областных прокуратурах, а там чуть больше трех тысяч. И они в три дня приедут в Киев и сдадут соответствующие тесты, тесты компьютерные, а затем по очереди будут приезжать по соответствующим группам для того, чтобы не оголять там прокуратуры, и проходить собеседования", - рассказал Чумак.

После этого, сказал он, еще надо также провести аттестацию и местных прокуроров, которых больше всего - около пяти тысяч.

Напомним, 19 сентября 2019 года украинский парламент принял закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры". Закон, в частности, предусматривает уменьшение максимального количества работников органов прокуратуры с 15 тыс до 10 тыс. человек. 23 сентября закон подписал президент Зеленский.

В августе генеральным прокурором назначен Руслан Рябошапка. Со 2 января 2020 года заработал Офис генпрокурора.

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