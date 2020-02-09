Трое 5-летних детей провалились под лед на пруду на Запорожье, спасти их не удалось

Об этом сообщает пресс-службу ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Запорожская область, 8 февраля в 20:24 в ГСЧС поступила информация, что в с. Долинское Запорожского района на местном пруду провалились под лед и утонули 3 ребенка (2014 г.р.)", - говорится в сообщении.
Как уточнил Укринформу директор областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Константин Малашенко, всем детям - по пять лет, среди них двое близнецов.
На место выехали три бригады медиков. За жизнь детей боролись в течение часа, но спасти их не удалось.
В полиции факт трагедии подтвердили, подробности обещают сообщить завтра.