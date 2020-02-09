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09.02.20 08:31

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 811, более 37 тыс. зараженных

От пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в материковой части Китая скончались 811 человек, также сообщается о 2656 новых подтвержденных случаях заражения.

китай,вирус

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Синьхуа, государственный комитет по делам здравоохранения КНР в воскресенье отметил, что он получил… сообщения о 2656 новых подтвержденных случаях заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, а также о 89 новых летальных исходах от этого заболевания за субботу.

Как отмечается, число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в материковой части Китая достигло 37 тыс. 198, 811 человек скончались. 6188 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

В то же время из больниц после выздоровления выписаны 2649 человек.

По Данным госкомитета, в Гонконге, Аомыне и на Тайване зарегистрированы соответственно 26 (1 летальный исход), 10 и 17 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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