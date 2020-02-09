Полиция Таиланда ликвидировала военного, который застрелил 25 человек

Как передает Цензор.НЕТ со сылкой на РБК-Украина, стрелка убили в торговом центре Terminal 21 на северо-востоке страны, где он скрывался от правохранителей более 17 часов.
В результате стрельбы 25 человек погили и 63 получили ранениия. Среди погибших есть военнослужащие.
Ранее сообщалось, что число жертв возросло до 21, а пострадавших - до 33.
Военнослужащий сначала открыл стрельбу на территории воинской части. Он убил трех человек - своего командира, еще одного военного и 63-летнюю женщину.
Затем сел в автомобиль и направился в центр города. По дороге он расстреливал прохожих. Впоследствии он захватил заложников в торговом центре Terminal 21.
Правоохранители установили личность военного, устроившего стрельбу в торговом центре. Нападавшим оказался 32-летний военнослужащий Джакрапант Томма.