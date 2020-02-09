Депутат Госдумы РФ, коммунистка Плетнева покаялась, что не родилась русской: "Мне стыдно"

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство новостей "Москва", об этом она заявила в ходе заседания нижней палаты российского парламента.

"Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей", - сказала Плетнева.

Также отмечается, что Плетнева родилась 22 ноября 1947 г. в селе Новодубровское Новосибирской области в немецкой семье.

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