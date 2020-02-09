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09.02.20 11:51

9 февраля вступили в силу новые правила пересечения админграницы с оккупированным Крымом

В воскресенье, 9 февраля 2020 года, вступили в силу новые правила пересечения административной границы с оккупированным РФ Крымом для детей в возрасте до 16 лет.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

С сегодняшнего дня дети с 14 до 16 лет смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Кроме того, в отношении таких детей в Единой электронной базе по вопросам образования должна быть информация, к которой будет доступ на КПВВ.

Кроме того, дети до 16 лет смогут выезжать в оккупированный Крым в сопровождении одного из родителей. Однако до 19 февраля въезд в Крым будет осуществляться еще исключительно в сопровождении двух родителей или по нотариально заверенному согласию второго из них.

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