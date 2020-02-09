Для повышения инвестиционной привлекательности НБУ разрешил иностранным банкам торговать гривней за пределами Украины

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба регулятора.

"Для повышения инвестиционной привлекательности Украины Национальный банк расширил возможности иностранных банков по купле-продаже иностранной валюты за гривню. С этой целью уточнено определение терминов "валютный рынок Украины" и "международный валютный рынок", которые являются базовыми при осуществлении торговли иностранной валютой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря этим уточнением "иностранные банки смогут свободно осуществлять расчеты в гривнях с другими иностранными банками по операциям купли-продажи иностранной валюты в соответствии с договорами, заключенными за пределами Украины, с использованием своих корреспондентских счетов в украинских банках".

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Поэтому отныне иностранные банки будут иметь возможность не только заключать договоры купли-продажи иностранной валюты за гривню с любыми украинскими банками (независимо от того, в каком банке открыт гривневый корреспондентский счет), но и проводить такие операции между собой, рассчитываясь через корреспондентские счета в украинских банках.

По мнению НБУ, такое решение будет способствовать росту конкуренции и ликвидности на межбанковском валютном рынке, а также усилит привлекательность гривневых активов для иностранных инвесторов.

Изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины №16 от 06 февраля 2020 года и вступают в силу 8 февраля.

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