С понедельника на мосту Патона в Киеве будет ограничено движение

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Как отмечается, для движения автотранспорта будет открыто три полосы в направлении правого берега, две полосы - в направлении левого берега. Движение грузового транспорта на мосту будет запрещено.

По словам Поворозника, ограничение движения введут для обследовании моста специалистами ООО "Украинский институт стальных конструкций им. В.М. Шимановского" и в дальнейшем - для уменьшения давления на конструкции сооружения.

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"По итогам обследования мы получим оценку эксплуатационной пригодности моста и несущей способности его конструкций. Результаты, полученные в процессе обследования, должны отражать уровень деградации, тенденции развития дефектов. Специалисты определят остаточный ресурс сооружения и составят рекомендации по дальнейшей эксплуатации моста", рассказал чиновник.

Как отметил первый замглавы КГГА, город готов к проведению работ по реконструкции моста.

"Специалисты КК "Киевавтодор" уже подготовили проект технического задания на разработку проектно-сметной документации реконструкции моста. Однако для того, чтобы начать реконструкцию, необходимо снять с него охранный статус и исключить из перечня объектов культурного наследия местного значения. Именно над этим сейчас активно работаем и имеем положительные сдвиги", - заявил Поворозник.

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