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09.02.20 15:37

В результате массовых беспорядков на юге Казахстана погибли 10 человек, 39 остаются в больницах, 4,5 тыс. - сбежали в Кыргызстан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате массовых беспорядков в селе Масанчи Жимбильськой области на юге Казахстана погибли 10 человек, двое из них скончались в больнице.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Азаттык".

По данным заместителя министра внутренних дел Казахстана Алексея Калайчиди, сейчас в больницах остаются 39 человек.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что вечером 7 февраля в селе Масанчи началась "массовая драка" с участием 70 человек.  Издания Tengrinews со ссылкой на Алексея Калайчиди сообщает, что причиной беспорядков стал конфликт на дороге.

"Трое на автомобиле ехали прямо, еще трое на грузовой машине в этот момент выехали из дома на дорогу. Конфликт: кто кому не уступил дорогу. В результате от слов дело перешло к драке там же, на месте", — сказал Калайчиди.

Дальнейшую эскалацию конфликта, по данным МВД, спровоцировали видео и аудио, которые распространяли в социальных сетях.

По предварительным данным, во время столкновения были повреждены более 30 частных домов, 15 магазинов и 23 автомобиля. Также во время беспорядков пострадали пятеро полицейских, в том числе трое получили огнестрельные ранения. По словам чиновников, правоохранители не применяли оружие.

В результате массовых беспорядков на юге Казахстана погибли 10 человек, 39 остаются в больницах, 4,5 тыс. - сбежали в Кыргызстан 01
В результате массовых беспорядков на юге Казахстана погибли 10 человек, 39 остаются в больницах, 4,5 тыс. - сбежали в Кыргызстан 02
В результате массовых беспорядков на юге Казахстана погибли 10 человек, 39 остаются в больницах, 4,5 тыс. - сбежали в Кыргызстан 03
В результате массовых беспорядков на юге Казахстана погибли 10 человек, 39 остаются в больницах, 4,5 тыс. - сбежали в Кыргызстан 04
В результате массовых беспорядков на юге Казахстана погибли 10 человек, 39 остаются в больницах, 4,5 тыс. - сбежали в Кыргызстан 05
В результате массовых беспорядков на юге Казахстана погибли 10 человек, 39 остаются в больницах, 4,5 тыс. - сбежали в Кыргызстан 06

Как пишет издание, 8 февраля 4,5 тысяч жителей Жимбильськой области пересекли границу с Кыргызстаном.

Вице-премьер Казахстана Бердибек Сапарбаев призвал возвращаться в Казахстан тех, кто бежал в Кыргызстан из-за столкновений, и пообещал, что государство восстановит дома, которые пострадали во время беспорядков. 

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