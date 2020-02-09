В результате массовых беспорядков на юге Казахстана погибли 10 человек, 39 остаются в больницах, 4,5 тыс. - сбежали в Кыргызстан. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Азаттык".

По данным заместителя министра внутренних дел Казахстана Алексея Калайчиди, сейчас в больницах остаются 39 человек.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что вечером 7 февраля в селе Масанчи началась "массовая драка" с участием 70 человек. Издания Tengrinews со ссылкой на Алексея Калайчиди сообщает, что причиной беспорядков стал конфликт на дороге.

"Трое на автомобиле ехали прямо, еще трое на грузовой машине в этот момент выехали из дома на дорогу. Конфликт: кто кому не уступил дорогу. В результате от слов дело перешло к драке там же, на месте", — сказал Калайчиди.

Дальнейшую эскалацию конфликта, по данным МВД, спровоцировали видео и аудио, которые распространяли в социальных сетях.

По предварительным данным, во время столкновения были повреждены более 30 частных домов, 15 магазинов и 23 автомобиля. Также во время беспорядков пострадали пятеро полицейских, в том числе трое получили огнестрельные ранения. По словам чиновников, правоохранители не применяли оружие.

















Как пишет издание, 8 февраля 4,5 тысяч жителей Жимбильськой области пересекли границу с Кыргызстаном.

Вице-премьер Казахстана Бердибек Сапарбаев призвал возвращаться в Казахстан тех, кто бежал в Кыргызстан из-за столкновений, и пообещал, что государство восстановит дома, которые пострадали во время беспорядков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет с 93 пассажирами на борту разбился в Казахстане, погибли 15 человек. ВИДЕО