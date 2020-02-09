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09.02.20 16:24

Снегопады осложнили пересечение линии разграничения на Донетчине на участках ответственности наемников РФ, - СЦКК

Украинская сторона СЦКК сообщает о сложностях с пересечением линии разграничения сторон на участках ответственности оккупационной администрации РФ в Донецкой области в связи со снегопадами.

Снегопады осложнили пересечение линии разграничения на Донетчине на участках ответственности наемников РФ, - СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"За границами КПВВ "Марьинка", "Майорское", "Новотроицкое", "Гнутово" остаются нерасчищенными от снега участки дорог, приближенные к линии разграничения сторон.

Вчера это привело к прибытию 17 транспортных средств и 20 граждан с неподконтрольных правительству Украины территорий на КПВВ "Марьинка" уже после его закрытия. Для пропуска транспортных средств и граждан решением командующего Объединенными силами работу КПВВ было продолжено", - говорится в сообщении.

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Украинская сторона СЦКК обращает внимание населения на необходимость учета погодных условий при планировании поездок через линию разграничения.

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