Нацгвардия приступила к круглосуточному патрулированию в Мукачево

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ

"Для охраны общественного порядка в город Мукачево прибыли военнослужащие полка оперативного назначения имени Ивана Богуна. Также привлечены гвардейцы 2 Галицкой бригады. Общественный порядок в городе совместные патрули гвардейцев и полицейских будут охранять круглосуточно с 9 февраля", - сообщает в воскресенье пресс-служба Нацгвардии.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье задержаны подозреваемые по делу о стрельбе в Мукачево: "В автомобиле - куча оружия", - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, около 10 часов утра в Мукачево неизвестный открыл огонь по группе мужчин на автомобилях. Ранены 2 человека. Стрелок скрылся.

Горсовет Мукачево попросил Зеленского ввести в город спецсилы Нацгвардии из-за обострения криминогенной ситуации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Полиция сообщила подробности задержания банды на Закарпатье, которая "планировала установить контроль над регионом". ФОТОрепортаж