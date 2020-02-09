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09.02.20 19:41

11 тысяч святых людей у меня нет, - Нефьодов рассказал про переаттестацию таможенников

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов рассказал, как планирует улучшить качество кадров на таможне.

нефьодов

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Процесс очищения точно не закончен. Оценить из Киева, где – на Закарпатье, во Львове или Одессе – наилучшие или наихудшие кадры, достаточно трудно. Легко быть реформатором в Киеве, но, простите, на границе существует реальная физическая угроза, жгут машины, угрожают… Какое-то количество людей, с которыми все понятно, мы точно не хотим видеть в ГТС", – сказал Нефьодов.

По его словам, для остальных таможенников готовят переаттестацию.

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"Будем разбираться с каждым человеком. Методологию переаттестации разрабатываем с американским посольством, Международной организацией по миграции. Хотим начать процесс с марта, потому что надо еще наработать "подзаконку", методологию проверки деклараций, подписать меморандум с Национальным антикоррупционным бюро по поводу использования полиграфов и так далее. Все это вместе, надеемся, даст больший контроль.

В Грузии перенабирали таможенников трижды. К сожалению, 11 тысяч святых людей у меня нет. Вместе с тем и среди существующих работников есть много профессиональных, честных и добросовестных кадров. Надо найти самых плохих, уволить. Потом повторить этот процесс еще пять раз, и все у нас в кадрах будет хорошо. Тем, кто останется, нужно поднять зарплату, дать новую форму, обеспечить нормальные условия труда", – подчеркнул глава ГТС.

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