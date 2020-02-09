В Днепре горело общежитие семейного типа, 5 человек госпитализированы, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Информация о пожаре поступила в ГСЧС в 16:24, возгорание возникло в комнате на 6 этаже общежития. На место были направлены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 16 пожарных.

В результате происшествия пострадали 5 человек (3 мужчины и 2 женщины), которые получили отравление продуктами горения, из них 1 человек получил ожоги лица. Пострадавшие госпитализированы в больницы г. Днепр, состояние средней степени тяжести.

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Спасены 10 человек, которых с помощью аппаратов на сжатом воздухе вывели по лестничным клеткам. Также на свежий воздух выведены 30 человек, жителей комнат с верхних этажей.

Площадь пожара пожара составила 12 м. кв, огнем уничтожено домашнее имущество в комнате.

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Пожар локализован в 17:03 и ликвидирован в 17:16.