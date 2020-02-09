"Дезинформация о коронавирусе может быть самой заразной", - гендиректор ВОЗ Гебрейесус призвал популяризировать факты

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ВОЗ.

Он подчеркнул важность фактов, а не страха на фоне вспышки коронавируса и призвал мировое сообщество бороться с дезинформацией.

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По словам Гебрейесуса, дезинформация усложняет работу сотрудников сферы здравоохранения, а также "отвлекает внимание лиц, принимающих решения", вызывает замешательство и еще шире распространяет страх.

"В ВОЗ мы не просто сражаемся с вирусом; мы также сражаемся с троллями и конспирологами, которые популяризируют дезинформацию и мешают реагировать на на вспышку. Как говорится в заголовке Guardian, "дезинформация о коронавирусе может быть самой заразной", - заявил он.

Помимо прочих мер по борьбе с ложной информацией, ВОЗ сотрудничает с поисковыми, социальными и цифровыми компаниями (Facebook, Google, Tencent, Baidu, Twitter, TikTok, Weibo, Pinterest и другими).

"Мы просим их отфильтровывать дезинформацию и распространять точные данные из достоверных источников, таких как ВОЗ, CDC и другие", - подчеркнул он.

Также ВОЗ взаимодействует с блогерами в Instagram и YouTube, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы те популяризировали факты о коронавирусе.

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"По сути, для борьбы с потоком дезинформации мы создаем группу людей, рассказывающих правду, которые распространяют факты и развенчивают мифы", - подчеркнул Гебрейесус.

Напомним, впервые новый тип вируса, вызывающий атипичную пневмонию, был подтвержден 31 декабря 2019 года в Ухани (Китай), население которого составляет более 11 млн человек.

Начальные симптомы заболевания - повышенная температура и кашель. Многие инфицированные сообщали, что посещали рыбный рынок Хуанань или работали там. 21 января Национальная комиссия здравоохранения Китая подтвердила передачу коронавируса 2019-nCoV от человека к человеку.